Депутаты в Татарстане предлагают повысить возраст для покупки оружия с 18 до 21 года

Как передает Интерфакс, они одобрили проект соответствующего закона. В ближайшее время он будет направлен в Госдуму. Авторы инициативы отмечают, что во время трагических событий в Казани и ранее в Керчи молодые люди, устроившие стрельбу, не достигли возраста 21 года.