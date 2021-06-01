Депутаты в Татарстане предлагают повысить возраст для покупки оружия с 18 до 21 года

Как передает Интерфакс, они одобрили проект соответствующего закона. В ближайшее время он будет направлен в Госдуму. Авторы инициативы отмечают, что во время трагических событий в Казани и ранее в Керчи молодые люди, устроившие стрельбу, не достигли возраста 21 года.
2021-06-01T13:34:15+03:00
2021-06-01T13:34:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 01 июня 2021
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