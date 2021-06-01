Министр иностранных дел Великобритании сегодня представит союзникам по НАТО доклад о негативном поведении России

Министр иностранных дел Великобритании, по данным газеты «Телеграф», сегодня представит союзникам по НАТО доклад о негативном поведении России. Как ожидается, Доминик Рааб заявит о том, что действия России несовместимы с Венской конвенцией о дипломатических отношениях. Таким образом он отреагирует на заявления высокопоставленных россиян, называющих недружественными странами ключевых союзников альянса. Не останется без внимания и заявление министра обороны Сергея Шойгу о том, что на Западе России будут развернуты 20 новых подразделений и соединений российской армии.
2021-06-01T13:33:50+03:00
2021-06-01T13:33:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 01 июня 2021
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