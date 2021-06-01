Следствие в отношении задержанных в Минске Романа Протасевича и россиянки Софьи Сапеги будет вестись в Белоруссии

Следствие в отношении задержанных в Минске белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и россиянки Софьи Сапеги будет вестись в Белоруссии, — сообщил президент Александр Лукашенко. По его словам, он обещал президенту России Владимиру Путину, что не будет никаких проблем с доступом к Сапеге дипломатов. Напомним, правоохранительные органы Белоруссии до сих пор не предъявили россиянке никаких обвинений.
2021-06-01T13:32:15+03:00
2021-06-01T13:32:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2847388-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:32, 01 июня 2021
Загрузка комментариев...