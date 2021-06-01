Ремонт школьных туалетов – это вопрос руководства в каждой отдельно взятой школе – Песков

Ремонт школьных туалетов – это вопрос руководства в каждой отдельно взятой школе. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Это вряд ли вопрос Кремля. Это же не вопрос Кремля, это скорее вопрос каждой отдельно взятой школы, вопрос общей культуры и вопрос руководства», — сказал он.

Д.Песков отметил, что в Кремле не обратили внимания на обсуждение конкурса.

Шесть школ из России победили в конкурсе британской компании-производителе чистящих средств на худший школьный туалет. Конкурс организовала компания «Доместос», которая запустила сайт, на который можно присылать фотографии туалета в учебном заведении, там же можно было голосовать за самый ужасный санузел и оставлять комментарии. Родители некоторых учеников из школы номер 1 в городе Гусь-Хрустальный признались, что их дети отпрашиваются домой, когда хотят в туалет. Победителям конкурса отремонтируют санузел, еще 100 финалистов получат набор чистящих средств стоимостью 4000 рублей.