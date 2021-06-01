Песков: Взгляды на соблюдение прав человека не стоят на повестке дня в ходе встреч Путина и Лукашенко

Взгляды на соблюдение прав человека не стоят на повестке дня во время встреч президентов Путина и Лукашенко. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Эти вопросы не стоят на повестке дня. Конечно, большая часть времени, подавляющая часть времени все-таки тратится президентами на обсуждение субстантивных вопросах, связанных и с интеграцией, и с развитием, и с сотрудничеством взаимовыгодным в самых различных областях. Эти вопросы не стоят высоко на повестке дня, как принято говорить. Эта тема скорее относится к внутренним делам каждой страны и, конечно же, несмотря на Союзное государство наше, все-таки, исходя из принципов взаимного уважения, ни один из президентов не считает позволительным вмешиваться во внутренние дела друг друга», — сказал он.