Песков: Недоверие к праймериз «ЕР» связано с тем, что «часто проигравшие считают все состоявшееся несправедливым»

Недоверие к результатам праймериз «Единой России» может быть связано с тем, что «часто проигравшие считают все состоявшееся несправедливым». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«В целом президент уже давал оценку системе праймериз. Это единственная партия, которая так широко практикует праймериз. Это является безусловно платформой для политической, добротной, здоровой политической конкуренции, конечно, это способствует укреплению позиций партии. Я не знаю, обратил ли он [президент] на это [недоверие к результатам праймериз в некоторых регионах] внимание, но единственное, что можно сказать, что безусловно, когда речь идет о политической борьбе, то всегда есть проигравшие и есть победители и очень часто проигравшие считают все состоявшееся несправедливым», — сказал он.

Праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы заканчиваются сегодня. Как сообщается, весь период электронного голосования сопровождался скандалами, например, петербургский муниципальный депутат Денис Луговский прислал «Эху Москвы» в Петербурге аудиозапись. По словам депутата, на пленке заведующая детским садом номер 116 обсуждает с подчиненными, как заставить родителей поучаствовать в праймериз. Издание «Закс.ру» сообщило, что заведующая петербургским детсадом номер 116 Татьяна Слюсаренко отрицает подлинность этой аудиозаписи. Спикер петербургского парламента, глава местной «Единой России» Вячеслав Макаров ранее сказал журналистам, что партия не заставляет бюджетников голосовать на праймериз. При этом В.Макаров не стал отрицать, что кто-то заставляет бюджетников это делать.