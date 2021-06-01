В Кремле не считают антироссийской провокацией конкурс бренда моющих средств на самый худший школьный туалет

В Кремле не считают антироссийской провокацией конкурс одного из брендов моющих средств, который попросил присылать фото школьных туалетов и обещал отремонтировать самый худший. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не видит в этом ничего такого. При этом он подчеркнул, что это вопрос каждой отдельно взятой школы и вопрос общей культуры. Пресс-секретарь добавил, что в Кремле не обратили внимания на общественное обсуждение этой темы.