Число новых случаев коронавируса в Москве выросло за последние сутки сразу почти в полтора раза

За последние 24 часа в столице выявили без малого 3700 заболевших. За исключением двух дней в мае, последний раз заболеваемость на таком уровне находилась в январе, к марту упала до 1-2 тысяч в сутки, а затем медленно подросла до 2-3. В целом по стране рост менее наглядный, но тоже прослеживается – 9500 новых случаев, при том что последние три месяца эта цифра стабильно колебалась в диапазоне от 8 до 9 тысяч. Выздоровели чуть меньше 9000 тысяч.

Подскочило и число умерших – примерно на 10%, до 372 человек. Всего с начала пандемии по данным оперштаба умерло более 120 тысяч человек, и это только пациенты с подтвержденным диагнозом, у которых коронавирус записан как основная причина смерти. Избыточная смертность по данным Росстата, за тот же период, измеряется сотнями тысяч человек.

Среди регионов первое место по распространению ковид-19 стабильно удерживает Москва, далее – Московская область и Санкт-Петербург.