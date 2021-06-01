Государственный долг России снова вырос и составил почти 20 триллионов рублей

Внутренний долг страны за первый квартал этого года вырос почти на 750 миллиардов рублей и вплотную приблизился к 20 триллионам. Как отмечают в Счетной палате, это около 15% ВВП. Подчеркивается, что внутренний долг вырос значительно больше, чем внешний.

Вместе с тем, в Министерстве финансов отмечают, что в этом году предельный уровень задолженности составит более 20% ВВП. При достижении этих показателей Россия все еще будет оставаться в числе стран с наиболее низким показателем долговой нагрузки госдолга.

Эксперты связывают рост задолженности с санкциями, которые в апреле ввел американский президент Джо Байден. Ограничения в частности коснулись покупки на первичном рынке российских государственных облигаций. В Минфине тогда отмечали, что это не окажет серьезного влияния, поскольку в масштабах мировой экономики внешний долг России незначительный.

Государственный долг вырос и по итогам 2020 года и составил почти 19 триллионов, что почти на 40% больше, чем в 2019 году.