Ройзман: Обыски у политика Гудкова и членов его семьи по нескольким адресам являются зачисткой перед выборами

Обыски у политика Дмитрия Гудкова и членов его семьи по нескольким адресам являются зачисткой перед выборами в сентябре. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

«Все, что касается Гудковых, это, конечно, на мой взгляд, связано с выборами. Начинается нервяк перед выборами и зачищают полностью поляну. Ощущение, что власть в России перешла к силовикам и сторонникам простых решений. Для них самое простое и понятное решение – посадить всех. Понятно, что в долгой перспективе такое управление страной не работает, но они создают иллюзию, что они какие-то проблемы решили. На самом деле, копится раздражение, появляется у всех ощущение, что власть неадекватна и поддерживать такую власть в конце концов не будут. Долго удерживать страну на страхе невозможно, на штыках сидеть нельзя», – сказал он.

Е.Розйман отметил, что понимает все риски, связанные с политической деятельностью в России, по его словам, «с обысками могут прийти ко всем».

Сегодня утром прошли обыски у политика Дмитрия Гудкова, на его даче, в московской квартире, а также у его родственников. Силовики пришли и к руководителю штаба Д.Гудкова Виталию Венидиктову и бывшему председателю «Открытой России»* Александру Соловьеву.

Экс-координатор «Открытой России»* Татьяна Усманова рассказала «Эху Москвы», что обыски у бывших сотрудников организации могут быть связаны с делом ее директора Андрея Пивоварова. Т.Усманова также отметила, что задержанного ранее А.Пивоварова этапируют в Краснодар, потому что дело возбудили в следственном управлении СК по Краснодарскому краю. По данным «Правозащиты Открытки», задержание связано с уголовным делом о деятельности нежелательной организации. Оно возбуждено в Краснодаре спустя два дня после того, как «Открытая Россия» объявила о прекращении своей деятельности, чтобы защитить сторонников от уголовного преследования.

* Признана российскими властями нежелательной организацией