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12:34, 01 июня 2021

Экс-глава «Фольксваген» согласился выплатить компенсацию компании в размере 10 миллионов евро из-за «дизельгейта»

Бывший глава «Фольксваген» Мартин Винтеркорн согласился выплатить компенсацию компании в размере 10-ти миллионов евро из-за скандала с фальсификацией данных о вредных выбросах автомобилей, так называемого «дизельгейта». Как сообщает Reuters, соглашение сторон обсудит наблюдательный совет «Фольксвагена». Затем оно должно быть утверждено на общем собрании акционеров.


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