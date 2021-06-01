В Китае выявлен первый случай заражения человека новым типом птичьего гриппа Н10N3, — сообщает Национальная комиссия здравоохранения. Как произошло заражение, не уточняется. Сейчас пациент в стабильном состоянии и готовится к выписке. Врачи также проверили людей, с которыми заболевший контактировал до госпитализации, но не выявили ни одного случая заражения.