В Солнечногорском районе Подмосковья больница выдала родным тело чужого человека

Через несколько дней после похорон выяснилось, что дедушка жив, — рассказала в Фейсбуке родственница Варвара Корчашкина. По ее словам, в больнице перепутали пациентов. Теперь семье нужно доказывать, что человек жив. Из документов у него только свидетельство о смерти, — пишут «Новые известия».