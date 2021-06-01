В Солнечногорском районе Подмосковья больница выдала родным тело чужого человека

Через несколько дней после похорон выяснилось, что дедушка жив, — рассказала в Фейсбуке родственница Варвара Корчашкина. По ее словам, в больнице перепутали пациентов. Теперь семье нужно доказывать, что человек жив. Из документов у него только свидетельство о смерти, — пишут «Новые известия».
2021-06-01T12:32:02+03:00
2021-06-01T12:32:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 01 июня 2021
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