Белоруссия рассчитывает покупать в России природный газ по цене не выше уровня нынешнего года, — объявил Лукашенко

Белоруссия рассчитывает покупать в России природный газ по цене не выше уровня нынешнего года, — объявил президент Александр Лукашенко. По его словам, этот вопрос окончательно не закрыт, но Владимир Путин обещал подумать, как в этой ситуации помочь Белоруссии. В этом году Белоруссия покупает российский газ по цене 128,5 долларов за 1 тысячу кубометров.

Лукашенко сообщил также, что президенты Белоруссии и России поручили министрам транспорта в кратчайшие сроки определить российские города для полетов белорусской государственной компании «Белавиа», которую перестали пускать в европейские страны после инцидента с самолетом Ryanair.