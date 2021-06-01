Российскую федерацию в ЕСПЧ будет представлять Генеральная прокуратура

Соответствующий законопроект в Госдуму внес президент. С идеей передать Генпрокуратуре полномочия по представлению интересов России в ЕСПЧ к Путину в марте обратился генеральный прокурор Игорь Краснов, писал РБК. Он указывал, что внесенные в Конституцию в прошлом году изменения повысили статус его ведомства. В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что Генпрокуратура обладает необходимыми инструментами – например, полномочиями по истребованию материалов дел из судов и следственных органов. По замыслу Краснова, это позволит обеспечить необходимый уровень взаимодействия госорганов и эффективно представлять интересы страны в Страсбурге.

Кроме того, законопроект предлагает наделить Генпрокуратуру правом на обращение в Конституционный Суд с запросом о возможности исполнения решения международного суда, в случае если оно предположительно противоречит основам публичного правопорядка России.

Пока функции представителя России в ЕСПЧ выполняет заместитель министра юстиции.