Бывшего руководителя «Открытой России» Андрея Пивоварова этапируют в Краснодар из Санкт-Петербурга

По данным источников ТАСС, в сопровождении полиции Пивоваров уже доставлен в аэропорт «Пулково». В Краснодаре против него возбуждено уголовное дело об участии в нежелательной организации. Между тем, за два дня до этого «Открытая Россия» объявила о том, что прекращает свою деятельность.

Обыск у Александра Соловьева не связан с делом Андрея Пивоварова, — сообщил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, обыски проводились в рамках дела о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Соловьев имеет статус свидетеля, — уточнил адвокат.

Политик Евгений Ройзман связывает обыски у Дмитрия Гудкова, его сторонников и семьи с зачисткой перед предстоящими выборами в Госдуму. Ройзман отмечает, что знает все риски, и с обысками могут прийти ко всем.