Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал акционерам компании не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года

Как сообщает «Коммерсантъ», в первом квартале группа «Аэрофлот» показала чистый убыток в 25 миллиардов рублей против 22 миллиардов годом ранее. На финансовые показатели перевозчика повлияла, в частности, пандемия коронавируса.