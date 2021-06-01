Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал акционерам компании не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года

Как сообщает «Коммерсантъ», в первом квартале группа «Аэрофлот» показала чистый убыток в 25 миллиардов рублей против 22 миллиардов годом ранее. На финансовые показатели перевозчика повлияла, в частности, пандемия коронавируса.
2021-06-01T11:35:49+03:00
2021-06-01T11:38:11+03:00
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11:35, 01 июня 2021
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