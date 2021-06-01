КПРФ намерена увеличить количество своих наблюдателей на выборах в Госдуму вдвое по сравнению с выборами 2016 года

КПРФ намерена увеличить количество своих наблюдателей на выборах в Госдуму вдвое и даже втрое по сравнению с выборами 2016 года, — сообщил зампред ЦК партии Юрий Афонин. По его словам, по закону наблюдатели могут быть направлены и от партии, и от кандидата.
2021-06-01T11:35:23+03:00
2021-06-01T11:35:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:35, 01 июня 2021
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