КПРФ намерена увеличить количество своих наблюдателей на выборах в Госдуму вдвое по сравнению с выборами 2016 года

КПРФ намерена увеличить количество своих наблюдателей на выборах в Госдуму вдвое и даже втрое по сравнению с выборами 2016 года, — сообщил зампред ЦК партии Юрий Афонин. По его словам, по закону наблюдатели могут быть направлены и от партии, и от кандидата.