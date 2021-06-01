В США в возрасте 93 лет умер журналист-международник Мэлор Стуруа, — сообщает ТАСС со ссылкой на главу Союза журналистов Владимира Соловьева. Он назвал Стуруа одним из гигантов советской журналистики и публицистики. Его сын, Андрей Стуруа, сообщил, что отец хотел быть похороненным в Москве.