Правоохранительные органы до сих пор не объяснили причину обысков у политика Дмитрия Гудкова, а также у его соратников и родственников. Отец политика, Геннадий Гудков, считает, что власти пытаются расправиться со всеми оппозиционными активистами.

Вчера вечером в Санкт-Петербурге был задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. Его вывели из самолета в аэропорту «Пулково». По данным правозащиты «Открытки», Пивоваров допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу о деятельности нежелательной организации. В конце мая «Открытая Россия» объявила о прекращении своей деятельности, опасаясь уголовного преследования своих сторонников.