Жители Хамовников собирают подписи под обращением к Путину с просьбой установить мораторий на коммерческую застройку

Жители Хамовников собирают подписи под обращением к президенту с просьбой установить мораторий на коммерческую застройку в районе. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Московской городской Думы Сергей Митрохин.

«Подписи собирают жители Хамовников под обращением к президенту с требованием установить мораторий на коммерческую застройку в районе Хамовники. 15 злостных строек, которые нарушают права граждан, переуплотняют район, утяжеляют инфраструктуру, разрушают зеленые насаждения. Кроме того, эти стройки не согласованы с жителями, поскольку система «Активный гражданин» является мошеннической и исключает участие населения в обсуждении градостроительных проектов. Жители Хамовников просят президента принять изменения в законодательстве, восстанавливающие права жителей на публичные слушания, реальные с диалогом, с обсуждением. До того, как эти изменения будут внесены они требуют установить мораторий на коммерческую застройку. Они боятся, что скоро от этого прекрасного района ничего не останется», – сказал он.

С.Митрохин отметил, что сбор подписей продолжится в течение недели.

«На настоящий момент собрано 1390 подписей, активисты решили продлить сбор, так как огромное количество жителей еще не успели подписаться. Сдача подписей состоится через неделю 8 июня в приемную Администрации президента. Я думаю, что к тому времени мы соберем около три-четыре тысячи подписей!, — заключил он.