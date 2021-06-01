Москва не оказывает никакого давления на Минск в ситуации с задержанием россиянки Софии Сапеги, — заявил посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов. По его словам, идут следственные действия. Обвинение Сапеге пока не предъявлено.
2021-06-01T11:05:36+03:00
2021-06-01T11:17:40+03:00
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11:05, 01 июня 2021
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