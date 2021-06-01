Посольство Азербайджана требует объективного расследования убийства гражданина республики под Новосибирском

Его при задержании застрелил полицейский.

Для объективного и всестороннего расследования данной трагедии Посольство обратилось в соответствующие органы Российской Федерации. Об этом сказано в сообщении на его сайте. Там же дипведомство выразило соболезнования родственникам в связи со смертью девятнадцатилетнего Векила Абдуллаева.

Уроженец Азербайджана умер в реанимации в минувшее воскресенье. Это произошло после того, как в пятницу инспектор ДПС выстрелил ему в голову во время задержания на дороге «Сибирь» между Томском и Новосибирском.

По факту произошедшего Следственный комитет завел дело по статьям о превышении должностных полномочий и о причинении тяжкого вреда здоровья по неосторожности. По версии правоохранительных органов, сотрудник ДПС остановил машину с Абдуллаевым и его друзьями из-за тонировки стёкол, но компания сначала попыталась скрыться, а затем устроила потасовку. Следствие считает, что полицейский случайно выстрелил из пистолета и попал Абдуллаеву в затылок, когда тот пытался препятствовать задержанию.

Обвиняемым по этому делу проходит инспектор Александр Гусев. Суд отправил его под стражу до конца июля.