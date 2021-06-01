Минувшей ночью в Петербурге прошел обыск в квартире бывшего руководителя «Открытой России» Андрея Пивоварова, которого сняли с самолета в аэропорту «Пулково» и задержали. После того, как оперативные действия завершились, Пивоварова увезли в изолятор временного содержания. По данным правозащиты «Открытки», Пивоваров допрошен в качестве подозреваемого по поводу уголовного дела о нежелательной организации. Ранее «Открытая Россия» объявила о полной ликвидации.