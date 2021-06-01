Силовики пришли на дачу и в квартиру политика Дмитрия Гудкова

Они проводят там обыски. При это причина следственных действий пока не ясна. Внешне обстановка возле дома, где живет Гудков, кажется спокойной. Свободно попасть на придомовую территорию нельзя: она, правда, огорожена забором, а за вход отвечает охрана, из-за чего просматривается не весь двор. Вместе с тем жители дома, которые выходят на улицу, говорят, что визуально не видят какого-либо скопления полицейских машин. При этом во дворе у дома Гудкова можно заметить синий микроавтобус без опознавательных знаков. В него периодически заходят ОМОНовцы. Охранники также подтвердили, что к дому подъехали силовики, однако они не смогли уточнить, с чем связан их приезд.

Ранее отец Дмитрия Гудкова, политик Геннадий Гудков, сообщил, что полиция также приехала на семейную дачу под Коломной около 7 утра. Также обыски проходят у главы штаба Гудкова Виталия Венедиктова, его бывшего помощника Александра Соловьева, а также в помещении, где около 10 лет назад располагался офис Геннадия Гудкова.

В начале апреля Гудков сообщил, что собирается участвовать в выборах в Госдуму в сентябре. Его команда ведет переговоры во выдвижении с партией «Яблоко».

Отец политика Геннадий Гудков считает, что власти пытаются расправиться со всеми оппозиционными активистами. Гудков-старший сообщил также, что обыски проходят и в помещении его бывшего офиса на улице Солженицына, при том, что офиса нет там уже больше восьми лет.

Адвокат Сергей Бадавшим уточнил, что обыск у Соловьева связан с уголовным делом о неуплате долга за аренду нежилого помещения в 2015-2017 годах. Потерпевшая сторона – московский департамент городского имущества. Соловьев имеет статус свидетеля.