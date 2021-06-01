По мнению Цепкало, протестные настроения в Белоруссии сохранились, люди ждут подходящего момента

По мнению незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси 2020, создателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, протестные настроения в Белоруссии сохранились, люди ждут подходящего момента. Об этом политик сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Протест никуда не ушел, эта пружина сжалась, это естественно происходит, когда в результате некого активного выброса адреналина происходит фаза депрессии, так и у обычного человека, так и в социальной психологии. Эту фазу режим использует, чтобы эту пружину недовольства сжать. Но это именно пружина недовольства, которая сжалась. Белорусское общество сейчас будет только ожидать момента, когда эта пружина распрямится. У власти, совершенно очевидно, нет никакой позитивной повестки дня, она думает категориями репрессий подавлений, попыткой создания каких-то концентрационных лагерей. Это не будет работать», — сказал он.

В.Цепкало отметил, что белорусская общественность собирает деньги на арест Лукашенко, а также занимается мобилизацией сил.

«У нас есть сейчас по крайней мере две инициативы, которые запустила белорусская общественность – это сбор средств на арест Лукашенко , если кто-то внутри аппарат Лукашенко почувствует в себе достаточно силы и смелости. Второе, это план «Победа»: происходит мобилизация людей, записываются в отряды силовики, у кого есть машины, кто чем может помочь, кто может выступить организатором, чтобы в какой-то час и время мы все могли выйти и все-таки Беларусь могла обрести свободу», — заключил он.