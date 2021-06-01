Цепкало: Белорусская оппозиция собрала уже 100 тысяч евро на арест Лукашенко

Белорусская оппозиция собрала уже 100 тысяч евро на арест президента Александра Лукашенко. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси 2020, создатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

«У нас за три или четыре рабочих дня около ста тысяч евро собрано было, но это пока усилиями самих белорусов, на этой неделе мы начинаем сбор среди стран Евросоюза, Соединенных Штатов Америки», — сказал он.

В.Цепкало отметил, что это считает это легитимным способом борьбы за власть.

«Это является абсолютно легальным инструментом в отсутствие легитимности Лукашенко. Он не подпадает ни под какие международные гарантии безопасности, в частности Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, потому как он не является избранным президентом. В этом смысле вполне реально, что такое будет происходить. Мы знаем, что в период оккупации с нацистами расправлялись именно таким образом, когда гауляйтер Кубы чувствовал, а может быть, не чувствовал, не подозревал, что основная опасность будет происходить изнутри. Мы не призываем, конечно, к методам, к которым прибегла Мазаник, мы все-таки живем 21 веке, но осуществить его задержание и арест вполне по силам тем сотрудникам его охраны, которые находятся вокруг него», — отметил он.