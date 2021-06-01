Цепкало: Поддержка Лукашенко может привести к изменению мнения белоруссов «в отношении российского руководства»

Поддержка Лукашенко Россией может привести «к серьезному развороту белорусского общественного мнения в отношении российского руководства». Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси 2020, создатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

«Если белорусы хотят свободы, хотят нормально ходить и чувствовать себя в своей стране и выбирать политическое руководство, а кто-то поддерживает режим, который их этого права лишает, то, на самом деле, я думаю, что в самое ближайшее время будет происходить очень серьезный разворот в общественном мнении в отношении российского руководства. Нам бы этого не хотелось, но с точки зрения поддержки каких-то ценностей, которые разделяются большинством белорусов, сейчас белорусы находятся на этапе определения, кто является друг, кто является их врагом», — сказал он.

В.Цепкало отметил, что средства, которые Путин предоставляет Белоруссии не будут возвращены России.

«Я думаю, что президент России понимают, что эти деньги уходят безвозвратно, вряд ли заимствования для страны, которая является сегодня фактически государством-банкротом – это фактически подарок Путин дает Лукашенко. На какой возврат средств можно рассчитывать, когда по данным прогнозов различных международных институтов, Беларусь будет единственная страна 2021, где будут отрицательные темпы экономического роста. Единственная страна в Евразии», -заключил он.