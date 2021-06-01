ВОЗ решила называть штаммы коронавируса буквами греческого алфавита

Всемирная организация здравоохранения решила называть штаммы коронавируса буквами греческого алфавита, чтобы не подвергать дискриминации страны, где эти штаммы обнаружены. В частности, британский штамм получил название «альфа», южноафриканский – «бета», бразильский – «гамма» и индийский – «дельта».