ВОЗ решила называть штаммы коронавируса буквами греческого алфавита

Всемирная организация здравоохранения решила называть штаммы коронавируса буквами греческого алфавита, чтобы не подвергать дискриминации страны, где эти штаммы обнаружены. В частности, британский штамм получил название «альфа», южноафриканский – «бета», бразильский – «гамма» и индийский – «дельта».
2021-06-01T10:35:02+03:00
2021-06-01T10:42:33+03:00
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10:35, 01 июня 2021
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