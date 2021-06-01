Ряд законов вступает в силу с сегодняшнего дня

В частности, они касаются разморозки цен на сахар и оповещения в случае ЧС.

Соглашение о стабилизации цен на сахар, которое ранее вводило правительство из-за увеличения стоимости товаров, больше не будет действовать. Что же касается аналогичного контроля за ценой подсолнечного масла, то его решено продлить до октября.

Еще одно нововведение касается сыров и мороженого. На эти продукты вводится обязательная маркировка. В ближайшее время на каждой упаковке такого продукта появится специальный код, а информация о нем будет внесена в информационную систему мониторинга.

Кроме того, в России вступит в силу ГОСТ по эвакуации людей при авариях и катастрофах. В частности, к эвакуации при угрозе и возникновении разных ЧС можно будет привлекать электромобили и метрополитен. Также будет запрещено публиковать сведения, провоцирующие панику.

Как ожидалось, прекратить действие должен был и введенный более года назад упрощенный порядок начисления пенсий и социальных выплат, однако в конце мая Пенсионный фонд России принял решение о продлении порядка минимум до конца текущего года.

В силу вступает нашумевший закон о просветительской деятельности. В частности, документ ужесточает регламент международного сотрудничества образовательных учреждений.