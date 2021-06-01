Россиянам в среднем требуется около девяти лет, чтобы накопить на ипотеку на квартиру, — подсчитали эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства. При этом в России есть регионы, где на это уходит полжизни или вся жизнь. В частности, в Туве это в среднем 67 лет, — сообщает РИА. Расчеты делались на основании того, что житель региона получает среднедушевой доход, потребляет только фиксированный набор товаров и услуг и откладывает на покупку жилья – квартиры на вторичном рынке площадью 33 квадратных метра.