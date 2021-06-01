К бывшему депутату Госдумы, политику Дмитрию Гудкову пришли с обыском на дачу и в московскую квартиру, а также к родственникам. Связи с Гудковым сейчас нет. Отец политика Геннадий Гудков рассказал «Эху», что причины обысков неизвестны. Он расценивает это как спланированную операцию против всей семьи. Кроме того, идут обыски у соратников Гудкова Александра Соловьева и Виталия Венидиктова.

Вчера стало известно, что Следственный комитет Краснодарского края возбудил уголовное дело в отношении бывшего руководителя «Открытой России» Андрея Пивоварова по статье о деятельности нежелательной организации. Дело возбуждено 29 мая, через два дня после того, как «Открытая Россия» объявила о прекращении работы. Пивоварова сняли с рейса в аэропорту «Пулково». Он должен был вылететь в Варшаву.