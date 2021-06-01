Силовики пришли с обысками по нескольким адресам политика Геннадия Гудкова, а также к его родственникам

Силовики пришли с обысками по нескольким адресам политика, бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова, а также к его родственникам. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Идет какая-то расправа в целом семьей Гудковых. Обыски начались одновременно в Москве и под Коломной на нашей даче. Вломились в 7 утра огромное количество людей с пистолетами, с автоматами Под обыски у меня попал младший сын, до сих у меня нет связи с ним. Одновременно с этим начались обыск в моем старом офисе, в котором 8 лет уже нас нет, одновременно с этим обыски готовятся в квартире у Дмитрия Гудкова, одновременно с этим на моей лестничной площадке – мне уже соседи доложили – находится куча людей, ломятся в квартиру, в которой я два года уже не живу. Идут обыски у Александра Соловьева и у Виталия Венедиктова – это команда Дмитрий Гудкова. Прошли сейчас у родной сестры моей жены, Ирины, они пошли по родственникам. Сейчас Ирину куда-то увезли, мы не знаем, что происходит с нашими людьми, вернуться ли они сегодня к родным и близким. Стремительность обысков говорит о том, что это заранее запланированная операция именно против семьи», — сказал он.