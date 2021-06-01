Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий Генпрокуратуре представлять РФ в международных судах

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в соответствии с которым Генпрокуратура будет представлять Российскую Федерацию в межгосударственных органах и международных судах, включая Европейский суд по правам человека. Текст размещен в думской электронной базе.



Закон о «О прокуратуре Российской Федерации» предлагается дополнить положением, согласно которому «Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции обеспечивает представительство и защиту интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах)».



Помимо этого в целях обеспечения представительства и защиты интересов РФ в ЕСПЧ Генпрокуратура защищает интересы страны при рассмотрении жалоб, поданных в эту инстанцию против РФ на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод.