На журналистку признанной иноагентом «Медузы» составили протокол за работу на протестной акции без аккредитации МИДа

На корреспондента признанного иноагентом издания «Медуза» составили протокол за работу на протестной акции без аккредитации МИДа.

На акции 21 апреля корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова осуществляла деятельность, не связанную с извлечением прибыли, без специального разрешения – по этой статье составлен протокол, сообщили в «Правозащите открытки». В Медузе подчеркивают, что у Сафоновой было редакционное задание и другие необходимые документы. Однако полицейские отправили запрос в МИД, где сообщили, что у нее нет аккредитации как у иностранного журналиста. При этом министерство еще в октябре выдал Медузе подтверждение открытия корпункта издания в Москве и принял документы Сафоновой для аккредитации, но несмотря на требования закона, ответ в Медузе в установленные сроки так и не получили. После акции 21 апреля полицейские приходили к активистам, политикам, а также более чем к 10 журналистам, в том числе к корреспонденту «Эху Москвы» – в полиции от них требовали предъявить документы, подтверждающие, что они работали на акции, а не участвовали в протесте.

21 апреля по всей России прошли акции протеста с требованием допустить врача к политику Алексею Навальному, который в тот момент продолжал голодовку