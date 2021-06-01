В Чувашии завели дело против человека, который дарил прокурору книгу Джорджа Оруэлла «1984»

В Чувашии завели дело об участии в нежелательной организации против человека, который дарил прокурору книгу Джорджа Оруэлла «1984». Оно касается событий почти трёхлетней давности.

Следственный комитет в Чебоксарах допросил бывшего координатора уже расформированного движения «Открытая Россия» Юрия Сидорова из-за нескольких акций, которые он провёл в 2017 и 2018 годах. Об этом сказано в публикации телеграмм-канала проекта «Правозащита Открытки».

Он приводит следующие цитаты из постановления следователя.

«Во-первых, «участвовал в акции по раздаче билетов на вымышленный фильм «Не смотрел, но осуждаю» в кинотеатр «Оскорблённые чувства», это было связано с возмущениями православной общественности из-за художественного фильма «Матильда».

Во— вторых, «принял участие в публичной акции, выраженной во вручении букета жёлтых тюльпанов» уже бывшему спикеру Государственного Совета Чувашской Республики Валерию Филимонову.

И в-третьих, провёл публичные акции в здании Дома регионального Правительства, выразившиеся в передаче книги по гинекологии «Главная книга о женщинах» министру здравоохранения республики, настольной игры «Мафия сити» – менеджеру города Чебоксары, русско–китайского разговорника Главе Чувашии, и книги Оруэлла «1984» прокурору Чувашии».

Этим делом, как отметили в правозащитном проекте, занимается следователь по особо важным делам Станислав Сынков. Активист Сидоров в свою очередь сейчас находится в статусе подозреваемого.

Руководство движения «Открытая Россия» объявило о его ликвидации на прошлой неделе. Это связано с планами Госдумы ужесточить наказание по статье о деятельности нежелательной организации.