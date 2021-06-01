Силовики сегодня утром пришли с обысками на дачу и в квартиру политика Дмитрия Гудкова, а также к его родственникам

Силовики сегодня утром пришли с обысками на дачу и в московскую квартиру политика Дмитрия Гудкова, а также к его родственникам. Кроме того, идут обыски у руководителя штаба Виталия Венидиктова и бывшего помощника Александра Соловьева, который также возглавлял организацию «Открытая Россия». Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет.

Вчера вечером в Санкт-Петербурге был задержан бывший исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. Его сняли с рейса в аэропорту «Пулково». Пивоваров стал фигурантом уголовного дела о деятельности нежелательной организации. Оно возбуждено 29-го мая за пост в Фейсбуке, — рассказала в эфире «Эха Москвы» юрист правозащиты «Открытки» Анастасия Буракова. «29 мая, уже через два дня после ликвидации российской организации «Открытая Россия» было возбуждено уголовное дело за пост лета 2020 года, когда Андрей приезжал в Краснодар к активистке Яне Антоновой и помогал ей с избирательной компанией. Он писал в своем фейсбуке, что на компанию необходимо собрать некоторое количество средств на агитацию. 29 мая дело возбуждено, до 31 мая с человеком никто не связывался, никак не давал о себе знать и потом это показательное по-лукашенковски задержание, когда самолет останавливают на взлете», — сказала она. По данным Бураковой, задержанный до сих пор находится в Санкт-Петербурге. Его могут отправить в Краснодар, где возбуждено дело. Это произошло спустя два дня после того, как «Открытая Россия» объявила о прекращении своей деятельности.