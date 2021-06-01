Дело против бывшего исполнительного директора «Открытой России» Пивоварова было возбуждено 29 мая за пост в фейсбуке

Уголовное дело против задержанного накануне бывшего исполнительного директора «Открытой России»* Андрея Пивоварова было возбуждено 29 мая за пост в фейсбуке. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова.

«29 мая, уже через два дня после ликвидации российской организации «Открытая Россия» было возбуждено уголовное дело за пост лета 2020 года, когда Андрей приезжал в Краснодар к активистке Яне Антоновой и помогал ей с избирательной компанией. Он писал в своем фейсбуке, что на компанию необходимо собрать некоторое количество средств на агитацию. 29 мая дело возбуждено, до 31 мая с человеком никто не связывался, никак не давал о себе знать и потом это показательное по-лукашенковски задержание, когда самолет останавливают на взлете», — сказала она.

А.Буракова отметила, что задержанный находится в Санкт-Петербурге.

«В Краснодар его пока не отправили, вчера до пятого часа утра продолжались следственные действия. Сначала ему не могли объяснить за что он задержан и снят с рейса, он находился в погранном управлении ФСБ в аэропорту Пулково. Уже после прибытия адвокатов устно было озвучено, что против него возбуждено уголовное дело и вынесено постановление о производстве обыска без судебного решения, безотлагательное. Вынесено оно в 18.20, примерно в то время, когда Андрей в аэропорту проходил паспортный контроль и не знал ни о каком деле», — заключила она.

Юрист отметила, что в Москве сейчас проходят обыски, которые также могут быть связаны «Открытой Россией».

«В Москве сейчас проходят обыски, сейчас адвокаты на следственных действиях, в том числе адвокаты «Правозащиты Открытки», поэтому пока еще связи с ними нет, и мы не выяснили по какому уголовному делу это происходит. Это обыски у Дмитрия Гудкова по двум адресам, у Александра Соловьева и у Виталия Венедиктова. Почему пришли к команде Гудкова пока остается догадываться. Не могу такой вариант [связи обысков с «Открытой Россией»] исключать», — заключила она.