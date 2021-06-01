Российские власти приняли решение с 10 июня возобновить регулярное авиасообщение с семью странами, включая Австрию, Венгрию и Хорватию. Кроме того, увеличится количество авиарейсов в Белоруссию, а также возобновится железнодорожное сообщение из Москвы в Гомель и Полоцк. С завтрашнего дня Россия возобновляет регулярные авиаперелёты в Лондон. Одновременно продлеваются действующие ограничения на авиасообщение с Турцией и Танзанией с учетом сложной эпидемиологической обстановки.