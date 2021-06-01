Российские власти приняли решение с 10 июня возобновить регулярное авиасообщение с семью странами, включая Австрию, Венгрию и Хорватию. Кроме того, увеличится количество авиарейсов в Белоруссию, а также возобновится железнодорожное сообщение из Москвы в Гомель и Полоцк. С завтрашнего дня Россия возобновляет регулярные авиаперелёты в Лондон. Одновременно продлеваются действующие ограничения на авиасообщение с Турцией и Танзанией с учетом сложной эпидемиологической обстановки.
2021-06-01T09:37:43+03:00
2021-06-01T09:52:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:37, 01 июня 2021
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