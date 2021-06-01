ВЦИОМ: 71% россиян поддержали идею привлекать заключенных к работе в тех сферах, где обычно трудятся мигранты

71% россиян, опрошенных ВЦИОМ, поддержали идею привлекать заключенных к работе в тех сферах, где обычно трудятся мигранты. 62% респондентов считают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах, а не в колониях, — сообщает РБК. Большинство сторонников считают, что работа заключенных станет возмещением ущерба пострадавшим. Противники инициативы ФСИН уверены, что заключенные должны быть изолированы от общества.
2021-06-01T09:37:07+03:00
2021-06-01T09:37:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:37, 01 июня 2021
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