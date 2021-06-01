ВЦИОМ: 71% россиян поддержали идею привлекать заключенных к работе в тех сферах, где обычно трудятся мигранты

71% россиян, опрошенных ВЦИОМ, поддержали идею привлекать заключенных к работе в тех сферах, где обычно трудятся мигранты. 62% респондентов считают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах, а не в колониях, — сообщает РБК. Большинство сторонников считают, что работа заключенных станет возмещением ущерба пострадавшим. Противники инициативы ФСИН уверены, что заключенные должны быть изолированы от общества.