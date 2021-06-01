Геннадий Гудков: Полицейские везут Дмитрия Гудкова в Москву для обыска в московской квартире

Полицейские везут Дмитрия Гудкова в Москву для обыска в московской квартире, — рассказал «Эху Москвы» отец политика Геннадий Гудков. По его словам, обыски были сегодня на даче и у родственников. С чем связаны следственные действия, неизвестно. Комментариев правоохранительных органов до сих пор нет.

Кроме того, полиция сегодня пришла к руководителю штаба Гудкова Виталию Венидикову и его бывшему помощнику Александру Соловьеву, который возглавлял организацию «Открытая Россия». Экс-координатор «Открытой России» (признана российскими властями нежелательной организацией) Татьяна Усманова рассказала «Эху Москвы», что обыски у бывших сотрудников организации могут быть связаны с делом её директора Андрея Пивоварова. Усманова также отметила, что задержанного Пивоварова этапируют в Краснодар, потому что дело возбудили в следственном управлении СК по Краснодарскому краю.

По данным правозащиты «Открытки», задержание связано с уголовным делом о деятельности нежелательной организации. Оно возбуждено в Краснодаре спустя два дня после того, как «Открытая Россия» объявила о прекращении своей деятельности, чтобы защитить сторонников от уголовного преследования.