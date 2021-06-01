Роскосмос пригласил Илона Маска и Джеффа Безоса принять участие в конференции по исследованию космоса в Петербурге

Роскосмос пригласил основателя SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса принять участие в глобальной конференции по исследованию космоса в Санкт-Петербурге, — сообщает ТАСС. Конференция приурочена к 60-летию полета Юрия Гагарина.