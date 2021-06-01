Роскосмос пригласил Илона Маска и Джеффа Безоса принять участие в конференции по исследованию космоса в Петербурге

Роскосмос пригласил основателя SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса принять участие в глобальной конференции по исследованию космоса в Санкт-Петербурге, — сообщает ТАСС. Конференция приурочена к 60-летию полета Юрия Гагарина.
2021-06-01T09:08:18+03:00
2021-06-01T09:27:22+03:00
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09:08, 01 июня 2021
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