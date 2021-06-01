В России вступил в силу закон о просветительской деятельности

В документе вводится такое понятие как «просветительская деятельность». Оно включает в себя любые лекции, презентации, размещение сообщений, в том числе аудио— и видео— в интернете и создание контента для просветительских порталов. Регулировать же это будет правительство.

Кроме того, профильные ведомства станут выдавать образовательным учреждениям заключение о целесообразности сотрудничества с международными организациями.

В пояснительной записке указано, что таким образом власти пытаются оградить школьников и студентов от «антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности».

Внесение закона в нижнюю палату парламента вызвало шквал критики. Так, проект положения во время общественных обсуждений набрал всего 71 голос «за» и свыше 25 тысяч «против».

С требованием отказаться от новых норм выступали академики Российской академии наук, студенты и преподаватели ВУЗов, а также общественные деятели. Все они опасаются, что нормы будут препятствовать развитию российской науки. Однако власти проигнорировали эти требования.

В Министерстве образования и науки ранее пообещали доработать проект постановления правительства, однако новый вариант до сих пор не представлен.