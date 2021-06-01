Представители азербайджанской диаспоры устроили акцию памяти в центре Новосибирска

Они вышли с портретами 19-летнего Векила Абдуллаева, который был убит выстрелом в голову при задержании инспектором ДПС, — сообщает интернет-издание «Тайга.инфо». участники акции также записали видеообращение с требованием наказать убийцу. Представители диаспоры утверждают, что никакой полицейской погони не было, молодых людей задерживали на стоянке.

По официальной версии, сотрудники новосибирского ГИБДД решили остановить машину на дороге из-за тонированных стекол. Утверждается, что после погони преследуемые пытались скрыться, и сотрудник ДПС случайно выстрелил в голову 19-летнему молодому человеку. Это произошло в посёлке Мошково под Новосибирском. Местные СМИ сообщают, что дом полицейского взяли под охрану, а семью вывезли из Мошково.