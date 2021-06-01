Сегодня утром проходят обыски у политика Дмитрия Гудкова и руководителя его штаба Виталия Венидиктова

Сегодня утром проходят обыски у политика Дмитрия Гудкова, руководителя его штаба Виталия Венидиктова, а также бывшего председателя «Открытой России» Александра Соловьева. С чем это связано, пока неизвестно. Комментариев правоохранительных органов пока нет.

Силовики пришли не только к Дмитрию Гудкову и его соратникам, но и к родственникам, — рассказал «Эху Москвы» отец политика Геннадий Гудков.

Минувшей ночью обыски были у бывшего исполнительного директора ликвидированной организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова, — сообщается в официальном Telegram-канале политика. Отмечается, что постановление об обыске было безотлагательным и вынесено следователем без решения суда. Основанием стал пост, опубликованный Пивоваровым, и опасение, что он может скрыться. Пивоварова сняли с самолета в «Пулково» вчера вечером. Он успел написал в Телеграме, что летел отдохнуть, и на таможне вопросов ему не задавали. Самолет уже начал рулежку, когда подъехали полицейские. На обыск Пивоварова доставили в наручниках.

Координатор правозащиты «Открытки» Анастасия Буракова сообщила, что Пивоваров допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу о деятельности нежелательной организации. Оно возбуждено в Краснодаре через два дня после того, как «Открытая Россия» объявила о полном прекращении деятельности и закрытии всех отделений в регионах. Руководство организации объяснило это тем, что Госдума рассматривает поправки в закон о нежелательных организация, и «Открытой России» не нужны новые уголовные дела против сторонников.