Bloomberg: Канцлер Германии Ангела Меркель направляет делегацию в США для обсуждения проекта «Северный поток-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель направляет делегацию в США для обсуждения проекта «Северный поток-2», — сообщает агентство Bloomberg. По его данным, визит состоится за несколько дней до первой поездки президента СШСА Джо Байдена в Европу. Он призван снять напряженность в отношениях США и Германии. Одна из нерешенных проблем – действующие пошлины на импорт стали и алюминия из Европы, введенные предшественником Байдена Дональдом Трампом. Ранее Байден заявил, что новые санкции против «Северного потока» были бы непродуктивными для отношений с Европой, поскольку проект практически завершен.
2021-06-01T08:34:05+03:00
2021-06-01T08:57:26+03:00
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08:34, 01 июня 2021
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