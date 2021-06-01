Bloomberg: Канцлер Германии Ангела Меркель направляет делегацию в США для обсуждения проекта «Северный поток-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель направляет делегацию в США для обсуждения проекта «Северный поток-2», — сообщает агентство Bloomberg. По его данным, визит состоится за несколько дней до первой поездки президента СШСА Джо Байдена в Европу. Он призван снять напряженность в отношениях США и Германии. Одна из нерешенных проблем – действующие пошлины на импорт стали и алюминия из Европы, введенные предшественником Байдена Дональдом Трампом. Ранее Байден заявил, что новые санкции против «Северного потока» были бы непродуктивными для отношений с Европой, поскольку проект практически завершен.