Грузия с сегодняшнего дня открыла сухопутные границы

В страну разрешено въезжать тем, кто вакцинировался или имеет отрицательный тест на коронавирус. Грузия принимает иностранных туристов с начала февраля. С 1 марта в страну разрешено прилетать россиянам, однако прямого авиасообщения между странами до сих пор нет.