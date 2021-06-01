Грузия с сегодняшнего дня открыла сухопутные границы

В страну разрешено въезжать тем, кто вакцинировался или имеет отрицательный тест на коронавирус. Грузия принимает иностранных туристов с начала февраля. С 1 марта в страну разрешено прилетать россиянам, однако прямого авиасообщения между странами до сих пор нет.
2021-06-01T08:33:35+03:00
2021-06-01T08:38:03+03:00
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08:33, 01 июня 2021
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