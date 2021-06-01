В России с сегодняшнего дня вступил в силу закон о просветительской деятельности

Проект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в конце прошлого года. Они объяснили это необходимостью «противодействия Западу, который вмешивается во внутренние дела России». Закон раскритиковали представители культурного и научного сообщества. Порядок, условия и форму просветительской деятельности установит правительство.
2021-06-01T08:32:07+03:00
2021-06-01T08:39:14+03:00
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08:32, 01 июня 2021
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