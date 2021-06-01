В России с сегодняшнего дня вступил в силу закон о просветительской деятельности

Проект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в конце прошлого года. Они объяснили это необходимостью «противодействия Западу, который вмешивается во внутренние дела России». Закон раскритиковали представители культурного и научного сообщества. Порядок, условия и форму просветительской деятельности установит правительство.