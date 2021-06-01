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08:31, 01 июня 2021

Бывший депутат Госдумы, политик Дмитрий Гудков сообщил, что к нему на дачу пришли с обыском

фото: AP Photo/Pavel Golovkin/ТАСС
фото: AP Photo/Pavel Golovkin/ТАСС

«Формальный повод неизвестен, а реальный ясен», — написал Гудков в своем Telegram-канале. Отец политика Геннадий Гудков рассказал, что на дачу вломился ОМОН. С обыском пришли и в московскую квартиру, а также к родственникам.

Кроме того, обыски проводятся у бывшего председателя «Открытой России» Александра Соловьева. Официальных комментариев правоохранительных органов нет, — отмечает Интерфакс.

Ранее был задержан бывший исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. Координатор правозащиты «Открытки» Анастасия Буракова сообщила, что Пивоваров допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу о деятельности нежелательной организации. Адвокат Елена Бородина рассказала ТАСС, что Пивоварова отправят в Краснодар, так как уголовное дело возбуждено там. Причем, это произошло через два дня после того, как «Открытая Россия» объявила о полной ликвидации.


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