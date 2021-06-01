В Таганском суде сегодня рассмотрят очередную партию административных протоколов против компании Google

В Роскомнадзоре утверждают, что интернет-корпорация не удаляет запрещённые данные.

Американская компания может получить сегодня до 24 миллионов рублей штрафа по пяти протоколам от российских властей. Ранее в Роскомнадзоре объявили, что поисковик Google в среднем не удаляет от двадцати до тридцати процентов ссылок на «опасные» материалы, такие как на сайты террористических и экстремистских организаций, интернет-порталы с детской порнографией и онлайн-магазины по продаже наркотиков.

Ранее по таким же административным протоколам Google штрафовали неоднократно. На текущий момент компания должна выплатить около девяти миллионов рублей.

Публично её представители эти иски еще не комментировали, однако, на прошлой неделе интернет-гигант впервые подал в суд на Роскомнадзор. Как писала газета «Коммерсант» Google хочет оспорить требование российского ведомства о блокировке 12 видео с сервиса Youtube, в которых чиновники увидели призывы к участию в несогласованных акциях, адресованные несовершеннолетним.

В течение нескольких последних месяцев подобные штрафы получили почти все популярные социальные сети. Оспорили решения судов только «Твиттер» и «ВКонтакте», но суды в обоих случаях это пока ни к чему не привело.